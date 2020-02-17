Юный петербуржец угнал у собственной матери Mercedes

Юный житель Приморского района Петербурга угнал у собственной матери Mercedes. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 16 февраля на Туристской улице.

Бизнес-леди заявила о произошедшем в полицию. 40-летняя женщина рассказала стражам порядка, что ее 19-летний сын украл ключи от принадлежащего ей автомобиля и впоследствии угнал его. Ущерб предприниматель оценила в более чем один миллион рублей.

Позднее любитель немецких автомобилей был задержан в квартире, где проживает вместе с матерью. Молодой человек нигде не работает. Mercedes вернули владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.