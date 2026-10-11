«Злые и вредные»: Лыков заявил, что гаджеты негативно влияют на детей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 19 0

К такому выводу артист пришел, наблюдая за внуками.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Лыков: гаджеты делают детей злыми и раздражительными

Гаджеты делают детей злыми и раздражительными. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Александр Лыков на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

По личным наблюдениям артиста, если не ограничивать время использования устройств, то у детей кардинально меняется поведение: они становятся более вредными. Это он заметил, смотря за своими внуками.

«Это очень опасное занятие (проводить все время в Интернете. Прим.ред.)», — подчеркнул Александр Лыков.

По словам актера, гаджеты негативно влияют на воображение и развитие детей.

«Это очень ограничивает и не дает развиваться», — сказал Александр Лыков.

На премьеру фильма «Сказка о потерянном времени» также пришел актер Иван Охлобыстин. Он, как и Александр Лыков, сыграл в ленте одну из ведущих ролей. Перед тем как войти в зал, Охлобыстин тоже пообщался с журналистами. В частности, артист рассказал, что не так давно вновь бросил пить алкоголь. Правда, есть одно «но».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
«Злые и вредные»: Лыков заявил, что гаджеты негативно влияют на детей
13:12
Советские актеры и их современные «копии»: двойники сквозь время
13:01
В свою честь: Дональд Трамп захотел переименовать океан
12:46
«Страдаю»: Шуфутинский рассказал, как переносит отказ от сладкого
12:30
С помойки — на стол: как тухлое мясо и просроченную колбасу продают россиянам
12:14
Суд запретил фото и видео петушиных боев в сети

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Да, я бросил»: Иван Охлобыстин отказался от алкоголя
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео