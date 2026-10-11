«Злые и вредные»: Лыков заявил, что гаджеты негативно влияют на детей

Актер Лыков: гаджеты делают детей злыми и раздражительными

Гаджеты делают детей злыми и раздражительными. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Александр Лыков на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

По личным наблюдениям артиста, если не ограничивать время использования устройств, то у детей кардинально меняется поведение: они становятся более вредными. Это он заметил, смотря за своими внуками.

«Это очень опасное занятие (проводить все время в Интернете. Прим.ред.)», — подчеркнул Александр Лыков.

По словам актера, гаджеты негативно влияют на воображение и развитие детей.

«Это очень ограничивает и не дает развиваться», — сказал Александр Лыков.

На премьеру фильма «Сказка о потерянном времени» также пришел актер Иван Охлобыстин. Он, как и Александр Лыков, сыграл в ленте одну из ведущих ролей. Перед тем как войти в зал, Охлобыстин тоже пообщался с журналистами. В частности, артист рассказал, что не так давно вновь бросил пить алкоголь. Правда, есть одно «но».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.