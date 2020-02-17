Восьмилетнюю девочку ранили во время отстрела собак в Кабардино-Балкарии

Восьмилетнюю жительницу поселка Залукокоаже в Кабардино-Балкарии ранили в голову во время отстрела собак. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в Зольском районе республики.

Девочка шла вместе с матерью по улице. В определенный момент раздался громкий хлопок, и ребенок заплакал. Женщина увидела, как из головы дочери хлынула кровь. Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу. По счастливой случайности, пуля застряла в мягких тканях и врачам удалось ее быстро извлечь.

Горе-стрелка вскоре задержали. Мужчина рассказал полицейским, что всего лишь хотел спугнуть стаю бродячих собак и попал в ребенка случайно. Инициировано расследование.