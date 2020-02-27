«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Актриса прилетела в США на фестиваль социально ориентированного кино.
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«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Катерина Шпица приятно удивила поклонников пикантным снимком на своей странице в Instagram. В кадре звезда театра и кино позирует в длинном платье розового цвета с декольте. Ее изящный образ дополняют солнцезащитные очки.
Знаменитость рассказала, что прилетела в Нью-Йорк на кинофестиваль. В связи со сменой поясов у нее случился так называемый джетлаг.
«Я вчера держалась, не ложилась спать днем, чтоб быстрее перестроиться на местное время (минус восемь часов). Уснула в 21:30, но в 3:00 уже проснулась без будильника. Сейчас у меня 4:30, и я чувствую, что скоро усну снова», — написала звезда.
Поклонники восприняли публикацию восторженно. Пользователи сети оценили ее образ, не обделив вниманием и внешность, пишет Утро.ру.
«Очень красивое, нежное платье!»;
«Красивая леди»;
«Вот она — Екатерина Великая»;
«Образ бомбический! Девушка Джеймса Бонда», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица выложила постельное фото в белье.
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