В Петербурге квартиру директора фирмы «обнесли» на 600 с лишним тысяч рублей
| Василий Заика Криминал 14
Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Квартиру директора одной из петербургских фирм «обчистили» на 600 с лишним тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в минувшие выходные в высотке на проспекте Кузнецова в Красносельском районе Северной столицы.
Вернувшись домой вечером 16 февраля, хозяин квартиры обнаружил пропажу ювелирных изделий и наличности в сумме 200 тысяч рублей. Общий нанесенный ущерб мужчина оценил в 638 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется розыск злоумышленника.
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