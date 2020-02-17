В Петербурге квартиру директора фирмы «обнесли» на 600 с лишним тысяч рублей

Квартиру директора одной из петербургских фирм «обчистили» на 600 с лишним тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в минувшие выходные в высотке на проспекте Кузнецова в Красносельском районе Северной столицы.

Вернувшись домой вечером 16 февраля, хозяин квартиры обнаружил пропажу ювелирных изделий и наличности в сумме 200 тысяч рублей. Общий нанесенный ущерб мужчина оценил в 638 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется розыск злоумышленника.