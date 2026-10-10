Секрет кота Бориса: как манул из красноярского зоопарка готовится к зиме

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 11 0

Животное «набирает массу», и для него это стратегически важно для выживания в Сибири.

Фото: Telegram/Парк «Роев ручей» Красноярск/roev_ruchey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Красноярский манул Борис начал осеннюю зажировку

Красноярский манул Борис готовится к выживанию в Сибири — он начал зажировку. О наборе массы рассказали в парке «Роев ручей».

«Борис взвесился. 5,7 килограмма», —сообщили в пресс-службе.

Еще 1 сентября было 4,05 килограмма. За полтора месяца он набрал почти 1,7 кило, но еще не находится «в пике формы». Для манула это необходимость для выживания в сибирских широтах.

Известно, что пик зажировки у Бориса в прошлом сезоне составил около 6,4 килограмма. Нынешние 5,7 — это даже не финишная прямая, это только выход на дистанцию.

«Сам Борис от комментариев отказался, но выразительно посмотрел на пустую миску, что, вероятно, означает: «Я еще не закончил», — подписали пост в Telegram-канале зоопарка.

В Московском зоопарке манул Тимофей тоже начал осеннюю зажировку. К концу сентября благодаря корректировке питания кот начал весить пять килограммов. При этом минимальный летний показатель Тимофея — 3,7 килограмма.

Специалисты контролируют рацион хищника каждый день, скармливая ему приблизительно 250-300 граммов корма. Однако раз в неделю у него предусмотрен голодный день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:38
Секрет кота Бориса: как манул из красноярского зоопарка готовится к зиме
3:18
Дешевая имитация: Роскачество назвало признаки поддельного творога
2:58
22-летняя жена Бероева ответила на критику публики из-за разницы в возрасте
2:40
Распустила руки в самолете: женщина начала мастурбировать на борту American Airlines
2:18
Росстат назвал регионы с самыми высоким средним доходом
1:56
Заманивал сладостями: 71-летний настоятель 8 лет насиловал девочек в буддийском храме

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Бойня в кабине: второй пилот Flydubai пытался повторить сценарий терактов 11 сентября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Произошла трагедия»: Алена Рапунцель поделилась тревожной информацией

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео