«Предзнаменование удачи»: Актер Баринов об игре Смолова в матче с «Реалом»

Российский актер Валерий Баринов оценил игру российского нападающего Федора Смолова, выступающего в составе испанской «Сельты». Накануне команда сыграла с «Реалом». Матч закончился со счетом 2:2. Автором первого гола на седьмой минуте игры стал российский футболист Смолов.

По словам Баринова, в карьере спортсмена «чередуются периоды засухи и периоды очень активной игры». До матча с «Реалом» форварду во многом не хватало удачи, однако после игры ситуация может измениться, полагает артист.

«В его биографии останется этот гол, как заметное событие. Будем считать это предзнаменованием его удачи», — заключил Баринов.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Валерий Баринов — болельщик столичного клуба, где играет футболист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».