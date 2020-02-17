«Предзнаменование удачи»: Актер Баринов об игре Смолова в матче с «Реалом»

|
Карина Бернтгольц
29

Российский футболист, выступающий за «Сельту», забил гол в ворота соперников на седьмой минуте игры.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

Российский актер Валерий Баринов оценил игру российского нападающего Федора Смолова, выступающего в составе испанской «Сельты». Накануне команда сыграла с «Реалом». Матч закончился со счетом 2:2. Автором первого гола на седьмой минуте игры стал российский футболист Смолов.

По словам Баринова, в карьере спортсмена «чередуются периоды засухи и периоды очень активной игры». До матча с «Реалом» форварду во многом не хватало удачи, однако после игры ситуация может измениться, полагает артист.

«В его биографии останется этот гол, как заметное событие. Будем считать это предзнаменованием его удачи», — заключил Баринов.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Валерий Баринов — болельщик столичного клуба, где играет футболист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».

+5° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.31
-0.14 68.62
-0.15
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Новости СМИ2