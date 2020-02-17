«Предзнаменование удачи»: Актер Баринов об игре Смолова в матче с «Реалом»
Российский футболист, выступающий за «Сельту», забил гол в ворота соперников на седьмой минуте игры.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin
Российский актер Валерий Баринов оценил игру российского нападающего Федора Смолова, выступающего в составе испанской «Сельты». Накануне команда сыграла с «Реалом». Матч закончился со счетом 2:2. Автором первого гола на седьмой минуте игры стал российский футболист Смолов.
По словам Баринова, в карьере спортсмена «чередуются периоды засухи и периоды очень активной игры». До матча с «Реалом» форварду во многом не хватало удачи, однако после игры ситуация может измениться, полагает артист.
«В его биографии останется этот гол, как заметное событие. Будем считать это предзнаменованием его удачи», — заключил Баринов.
Федор Смолов — российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Валерий Баринов — болельщик столичного клуба, где играет футболист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
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