Пианист Лука Сафронов-Затравкин растрогал подписчиков видеозаписью в Instagram, на которой запечатлел момент встречи со своей собакой. Сын известного российского художника Никаса Сафронова накануне вернулся из путешествия по Африке. Встреча после разлуки с домашним питомцем оказалась крайне эмоциональной. Пес по кличке Тайсон пришел в восторг при виде хозяина.

«Как ты поживаешь мой пес красивый? Друзья, вот она радость — это пощипать, пощупать, погладить любимого пса! Который любит и ждет, который никогда не предаст, который всегда будет рядом», — заявил музыкант.

Наследник художника настоятельно попросил своих подписчиков также проявить ласку и заботу к своим питомцам.

«Я попрошу вас, прямо сейчас, НЕМЕДЛЕННО, погладить, а еще лучше обнять своего домашнего питомца (аккуратней с хомячками!)» — подписал пост артист.

Instagram @lukasafronovofficial

Пользователи сети восхитились трепетными отношениями Луки и его преданного лабрадора. Многие подписчики также отчитались, что после просмотра этого ролика побежали обниматься со своими четвероногими.

«Тайсон милый»;

«Отчет: кошка, собака и обе черепахи без внимания не остались»;

«У меня их восемь. Всех потискала ради такого дела»;

«Какая прелесть»;

«Лука, какой классный пес», — написала фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лука Сафронов рассказал, какой подарок считает подходящим для девушки на День всех влюбленных.