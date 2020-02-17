«Вот она радость»: Лука Сафронов заласкал своего пса после разлуки — видео
Артист попросил своих подписчиков сделать то же самое со своими питомцами.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Пианист Лука Сафронов-Затравкин растрогал подписчиков видеозаписью в Instagram, на которой запечатлел момент встречи со своей собакой. Сын известного российского художника Никаса Сафронова накануне вернулся из путешествия по Африке. Встреча после разлуки с домашним питомцем оказалась крайне эмоциональной. Пес по кличке Тайсон пришел в восторг при виде хозяина.
«Как ты поживаешь мой пес красивый? Друзья, вот она радость — это пощипать, пощупать, погладить любимого пса! Который любит и ждет, который никогда не предаст, который всегда будет рядом», — заявил музыкант.
Наследник художника настоятельно попросил своих подписчиков также проявить ласку и заботу к своим питомцам.
«Я попрошу вас, прямо сейчас, НЕМЕДЛЕННО, погладить, а еще лучше обнять своего домашнего питомца (аккуратней с хомячками!)» — подписал пост артист.
Пользователи сети восхитились трепетными отношениями Луки и его преданного лабрадора. Многие подписчики также отчитались, что после просмотра этого ролика побежали обниматься со своими четвероногими.
«Тайсон милый»;
«Отчет: кошка, собака и обе черепахи без внимания не остались»;
«У меня их восемь. Всех потискала ради такого дела»;
«Какая прелесть»;
«Лука, какой классный пес», — написала фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лука Сафронов рассказал, какой подарок считает подходящим для девушки на День всех влюбленных.
Нашли ошибку?