Лука Сафронов о достойном подарке на 14 февраля: «От €500 одной бумажкой»

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какой подарок считает подходящим для девушки на День всех влюбленных. По словам звезды, самый лучший презент — это деньги.

«Для крупных городов — от 500 евро одной бумажкой. Это самый лучший подарок. Девушка пойдет и купит себе сама все, что она хочет. Она поймет, что мужчина работал месяц и подарил ей свою зарплату, чтобы она могла сделать сама себе любой подарок. Это самый унитарный и самый правильный подарок».

Однако если мужчина все-таки романтик и у него есть свободное время, пианист советует сделать презент собственными руками. Наследник художника подчеркивает: важно, чтобы он был сделан с душой.

«Душу мы можем вложить, конечно, в какое-то кулинарное произведение. Нужно купить формочки, муку, шоколад. Открыть рецепт в интернете и спечь какие-нибудь печенья в форме сердечка или какой-нибудь кексик. Это будет милый и приятный подарок», — сказал звезда.

Также Лука Сафронов-Затравкин рассказал подробности инцидента, случившегося с ним в отпуске в Африке. Артист упал с лестницы и повредил ногу. По словам музыканта, поспособствовала падению с лестницы темнота — в тот момент остров был обесточен.

«Нога наступает чуть дальше, уже не видит, что там есть ступенька, кажется, что там ровная земля. Подворачиваю ногу, падаю сверху, нога загибается внутрь. Страшная боль, крик, великий и могучий русский язык помог справиться со стрессом», — шутливо заметил звезда.

Врач пояснил музыканту, что надо ехать в больницу, где его осмотрел доктор. За прием у специалиста и мазь, которую он назначил, Сафронов-Затравкин отдал 140 долларов.