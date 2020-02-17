Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Глава Кабмина намерен регулярно ездить по стране, чтобы знать реальное положение дел на местах. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании с вице-премьерами.

Посещать проблемные регионы и общаться с людьми также должны и профильные министры. Им глава правительства поручил в кратчайшие сроки составить график поездок, а также сформировать и представить программы развития субъектов. В ближайшие четыре года на каждую из программ планируется выделить по пять миллиардов рублей.

«У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику. На прошлой неделе мы посетили Великий Новгород. И по итогам приняли целый ряд решений. Я сегодня подписал соответствующий протокол с поручениями. В первую очередь, это сфера поддержки малого и среднего бизнеса, это вообще важнейший приоритет в работе правительства», — сказал Михаил Мишустин.

Контролировать процесс формирования программ по решению региональных проблем будет Минэкономразвития. Михаил Мишустин подчеркнул, что документы должны быть предельно реалистичными и состоять из конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые перед правительством поставил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кабмин разрабатывает план по снижению ипотечных ставок.