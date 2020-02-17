Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
В ближайшие четыре года на каждую из программ планируется выделить из бюджета по пять миллиардов рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru
Глава Кабмина намерен регулярно ездить по стране, чтобы знать реальное положение дел на местах. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании с вице-премьерами.
Посещать проблемные регионы и общаться с людьми также должны и профильные министры. Им глава правительства поручил в кратчайшие сроки составить график поездок, а также сформировать и представить программы развития субъектов. В ближайшие четыре года на каждую из программ планируется выделить по пять миллиардов рублей.
«У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику. На прошлой неделе мы посетили Великий Новгород. И по итогам приняли целый ряд решений. Я сегодня подписал соответствующий протокол с поручениями. В первую очередь, это сфера поддержки малого и среднего бизнеса, это вообще важнейший приоритет в работе правительства», — сказал Михаил Мишустин.
Контролировать процесс формирования программ по решению региональных проблем будет Минэкономразвития. Михаил Мишустин подчеркнул, что документы должны быть предельно реалистичными и состоять из конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые перед правительством поставил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кабмин разрабатывает план по снижению ипотечных ставок.
Нашли ошибку?