Сергей Лавров озвучил позицию России по ситуации в Ливии
В интервью итальянской газете La Stampa он также дал оценку так называемой «сделке века», предложенной США для урегулирования палестино-израильских противоречий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Евросоюз не способен гарантировать территориальную целостность Ливии. Для этого необходимы усилия всего мирового сообщества и прежде всего совета безопасности ООН. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете La Stampa. По словам Сергея Лаврова, ожидания многих европейских политиков от Мюнхенской конференции были явно завышенными: это лишь очередной этап переговоров и до полноценного мира еще далеко.
«Главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом, — заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа Берлинской конференции. Позитивные подвижки есть. Приступил к работе Совместный военный комитет „5+5“, начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования», — отметил Сергей Лавров.
Исключительно в рамках мирного диалога необходимо урегулировать и палестино-израильские противоречия. Так называемая «Сделка века», которую предложили США, не учитывает интересы автономии. Сергей Лавров предложил вести переговоры в многостороннем формате. И наша страна готова предложить свой компромиссный вариант решения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии.
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