Сергей Лавров озвучил позицию России по ситуации в Ливии

Евросоюз не способен гарантировать территориальную целостность Ливии. Для этого необходимы усилия всего мирового сообщества и прежде всего совета безопасности ООН. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете La Stampa. По словам Сергея Лаврова, ожидания многих европейских политиков от Мюнхенской конференции были явно завышенными: это лишь очередной этап переговоров и до полноценного мира еще далеко.

«Главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом, — заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа Берлинской конференции. Позитивные подвижки есть. Приступил к работе Совместный военный комитет „5+5“, начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога. Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования», — отметил Сергей Лавров.

Исключительно в рамках мирного диалога необходимо урегулировать и палестино-израильские противоречия. Так называемая «Сделка века», которую предложили США, не учитывает интересы автономии. Сергей Лавров предложил вести переговоры в многостороннем формате. И наша страна готова предложить свой компромиссный вариант решения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии.