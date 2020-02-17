Пьяный москвич «шмальнул» из ружья в дверь соседей и чуть не убил собаку

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Василий Заика
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Инцидент произошел на улице Авиаторов в Западном административном округе столицы.

Фото: www.globallookpress.com / Tino Plunert

 

Пьяный житель Москвы «шмальнул» из двустволки в дверь соседей и чуть не убил собаку. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из домов на улице Авиаторов в районе Солнцево.

Стражи порядка выяснили, что 53-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, по невыясненным причинам, взял ружье и выстрелил в дверь соседям. Жители квартиры не пострадали. Огнестрельное ранение получила собака, находившаяся около двери.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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