«Порочный круг: сестра Ким Чен Ына ответила на учения США у Корейского полуострова

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

В Пхеньяне заявили о необходимости укреплять оборону страны.

Ким Е Чжон ответила на учения США

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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КНДР будет укреплять оборону на фоне военных учений США, Японии и Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что стране необходимо продолжать укреплять оборону на фоне военных учений США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В регионе из-за гегемонистских и безрассудных провокационных действий США, пытающихся взять регион под свой контроль путем сосредоточения сил, продолжается порочный круг обострения ситуации, — такая тревожная нынешняя обстановка еще раз дает нам точно понять, что нам делать», — сказано в заявлении для прессы.

Представитель Трудовой партии Кореи заявила, что действия Вашингтона, Токио и Сеула подтверждают необходимость дальнейшего развития оборонных возможностей КНДР.

Ранее сестра лидера КНДР уже предупреждала Южную Корею из-за ее участия в совместных учениях с США и Японией. Тогда она заявила, что Пхеньян расценит такие действия как проявление враждебной политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в КНДР обвинили Японию и Южную Корею в намерении обзавестись ядерным оружием. Заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль заявил, что Токио и Сеул действуют при поддержке США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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