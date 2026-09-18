«Реакция организма на инфекцию»: как себя чувствует в СИЗО блогер Шурыгина

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Подруга и бывший продюсер Дианы рассказывала, что блогер якобы заболела ангиной и принимает антибиотики.

Экс-возлюбленный Шурыгиной рассказал о ее состоянии в СИЗО

Фото: www.globallookpress.com/ vk.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диана Шурыгина простудилась в СИЗО

Бывший возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной Святослав Гусев заявил, что ее состояние в СИЗО не вызывает серьезных опасений, несмотря на сообщения о болезни. Об этом он заявил в беседе с Super.ru.

Ранее подруга и бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова рассказывала, что блогер якобы тяжело заболела ангиной и принимает антибиотики.

«Ничего такого — обычная простуда. Это же реакция организма на любую инфекцию и простуду. Простыла, там же холодно, но ничего серьезного, в том плане никаких осложнений и подобного. Обычная простуда», — сказал он.

При этом Гусев отметил, что для Шурыгиной болезнь может быть дополнительным риском из-за перенесенных ранее медицинских вмешательств. По его словам, у блогера были различные операции, поэтому ей важно внимательнее относиться к своему здоровью.

«У нее же и грудь сделанная, и виниры, и вагинопластика, и кисту в свое время удаляли <…> Поэтому, конечно, болеть при таком послужном списке не очень хорошо», — отметил Святослав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Диане Шурыгиной по делу об обороте порнографических материалов. Девушка будет находится под стражей до 19 октября 2026 года.

По версии следствия, блогер размещала откровенные фото и видео в платных каналах. После избрания меры пресечения доступ к материалам, как сообщалось, продолжил продаваться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Приметы — лапы и хвост: в Петербурге ищут «незаконную» макаку
15:24
«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих
15:18
Роспотребнадзор затребовал у Египта данные об отравлении россиян в отелях
15:11
Евгения Броневицкого проводили в последний путь громкими аплодисментами
15:06
Украина объявила о создании «Карпатской восьмерки»
14:54
В России изменят стандарт дошкольного образования

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Умер актер из «Кадетства» Аркадий Куликов
Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен