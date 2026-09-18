Певица Елена Jaya представила первую серию проекта «Музыка народов», посвященного культурному наследию разных регионов России. Героем первого выпуска стал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим.ред.). В рамках проекта артисты выпустили совместную версию песни «Ростов».

Композиция Басты вышла в 2010 году и со временем стала одной из узнаваемых песен о Ростове-на-Дону. Новая версия получила дополнительную вокальную партию Елены Jaya, а также сопровождение казачьего хора. Клип на обновленный трек сняли в Ростове-на-Дону с участием местных жителей.

Для Василия Вакуленко работа над песней стала возможностью вновь обратиться к теме родного города. Елена Jaya рассказала, что во время совместных съемок музыкантам удалось быстро найти общий язык. По ее словам, в композицию хотелось добавить мягкость, нежность и женскую вокальную партию.

«Когда мы начали работу с Василием на съемочной площадке над песней „Ростов“, произошла настоящая магия. Мы очень хорошо поняли и услышали друг друга с самого начала», — поделилась певица.

Jaya отметила, что итоговая версия оказалась даже интереснее первоначального замысла. Помимо женского вокала, в композиции появился казачий хор.

Создатели клипа также решили отойти от привычного образа города. В видео сделали акцент на улицах, архитектуре, дворах, транспорте и жителях Ростова-на-Дону. Креативный продюсер Игорь Ким объяснил, что авторы стремились показать город более теплым и ностальгическим, словно он сохранился в старой фотографии или воспоминании.

По его словам, визуальная концепция построена на сочетании современной музыки и эстетики прошлого. При этом сам Ростов должен был стать отдельным героем клипа.

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