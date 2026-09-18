Елена Jaya представила первую серию проекта «Музыка народов»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Героем первого выпуска стал рэпер Баста.

Елена Jaya представила первую серию проекта «Музыка народов»

Фото: legion-media/Tarakanov Vadim

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Елена Jaya представила первую серию проекта «Музыка народов», посвященного культурному наследию разных регионов России. Героем первого выпуска стал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим.ред.). В рамках проекта артисты выпустили совместную версию песни «Ростов».

Композиция Басты вышла в 2010 году и со временем стала одной из узнаваемых песен о Ростове-на-Дону. Новая версия получила дополнительную вокальную партию Елены Jaya, а также сопровождение казачьего хора. Клип на обновленный трек сняли в Ростове-на-Дону с участием местных жителей.

Для Василия Вакуленко работа над песней стала возможностью вновь обратиться к теме родного города. Елена Jaya рассказала, что во время совместных съемок музыкантам удалось быстро найти общий язык. По ее словам, в композицию хотелось добавить мягкость, нежность и женскую вокальную партию.

«Когда мы начали работу с Василием на съемочной площадке над песней „Ростов“, произошла настоящая магия. Мы очень хорошо поняли и услышали друг друга с самого начала», — поделилась певица.

Jaya отметила, что итоговая версия оказалась даже интереснее первоначального замысла. Помимо женского вокала, в композиции появился казачий хор.

Создатели клипа также решили отойти от привычного образа города. В видео сделали акцент на улицах, архитектуре, дворах, транспорте и жителях Ростова-на-Дону. Креативный продюсер Игорь Ким объяснил, что авторы стремились показать город более теплым и ностальгическим, словно он сохранился в старой фотографии или воспоминании.

По его словам, визуальная концепция построена на сочетании современной музыки и эстетики прошлого. При этом сам Ростов должен был стать отдельным героем клипа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Приметы — лапы и хвост: в Петербурге ищут «незаконную» макаку
15:24
«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих
15:18
Роспотребнадзор затребовал у Египта данные об отравлении россиян в отелях
15:11
Евгения Броневицкого проводили в последний путь громкими аплодисментами
15:06
Украина объявила о создании «Карпатской восьмерки»
14:54
В России изменят стандарт дошкольного образования

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Умер актер из «Кадетства» Аркадий Куликов
Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен