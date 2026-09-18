Россиян ждут длинные выходные в феврале и марте

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

В эти месяцы можно будет отдыхать по три дня подряд.

Россиян ждут длинные выходные в 2027 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Правительство утвердило трехдневные выходные в феврале и марте 2027 года

В феврале и марте 2027 года россияне получат по три выходных дня подряд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В феврале отдых продлится с 21 по 23 число. Выходными станут воскресенье, понедельник и вторник. Эти дни связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

Три выходных подряд будут и в марте. Отдыхать можно будет с 6 по 8 марта. На этот раз период начнется в субботу и закончится в понедельник, который является праздничным в честь Международного женского дня.

Три дня отдыха в феврале появились благодаря переносу выходного. Правительство решило сделать понедельник, 22 февраля, нерабочим вместо субботы, 20 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда россияне будут отдыхать во время новогодних праздников в 2027 году. Соответствующее постановление также подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также 5-tv.ru сообщал, что в начале ноября 2026 года россиян ждет короткая рабочая неделя. Из-за празднования Дня народного единства работать предстоит всего четыре дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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