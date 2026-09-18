Явка на выборах в Петербурге ожидается свыше 50%
В Северной столице открыты почти две тысячи участков.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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В России стартовал единый день голосования. Избирательные участки уже открылись во всех регионах — от Дальнего Востока до Калининграда. За места в нижней палате парламента борются десять партий, которые выдвинули более четырех тысяч кандидатов.
Кроме того, в 39 регионах сформируют новый состав законодательных собраний. Еще в восьми проходят прямые выборы глав субъектов. За прозрачностью избирательного процесса следят иностранные наблюдатели.
Почти две тысячи участков открылись в Петербурге, там ожидают явку выше 50%
«Я люблю родину. Родина у меня одна. Человек — гражданин, гражданином быть обязан. Это долг человеческий», — сказал заслуженный артист России Владимир Литвинов.
«В выборах, мне кажется, всегда нужно участвовать, это возможность как-то повлиять на свою жизнь в своей стране. В первый день, с утра, по дороге на работу, чтобы сразу все сделать, проголосовать, отдать свой долг», — сказала жительница Петербурге Виктория Иванова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области 103-летняя долгожительница Вера Дубровина проголосовала на выборах в Госдуму. Она самостоятельно пришла на избирательный участок № 2093 в Кушвинском муниципальном округе, где члены комиссии встретили ее с теплом и радостью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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