Кокорин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
Футболист пробудет в сочинском клубе до конца сезона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @pfcsochi
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.
«Александр Кокорин прибыл в расположение „Сочи“. Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона», — говорится в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Также размещено фото 28-летнего спортсмена, держащего футболку с логотипом клуба.
Ранее поступали противоречивые данные о том, где в ближайшее время будет играть Кокорин. ФК «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, что затем подтвердил и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Однако агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявлял, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба.
Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 результативных передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО. Позднее форвард подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Кокорин согласился играть за самую слабую команду Российской Премьер-лиги — ФК «Сочи».
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