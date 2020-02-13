Кокорин согласился играть за самую слабую команду РПЛ
Оскандалившегося 28-летнего футболиста уговорили выступать за «Сочи».
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Почти месяц за Александра Кокорина боролись несколько футбольных клубов. Теперь футболист принял окончательное решение. Известно, что спортсмен станет выступать за самую слабую команду Российской премьер-лиги — «Сочи». Информацию о переходе некогда одного из самых успешных нападающих подтвердил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — цитирует Ротенберга Starhit.
В настоящий момент «Сочи» находится на последней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Из 18 матчей команда победила только в трех.
После освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии по УДО осенью 2019 года фанаты были уверены — спортивные карьеры их кумиров подошли к концу. Однако оба футболиста наши для себя «место под солнцем». Кокорин — в «Сочи», Мамаев — в «Ростове».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Василий Уткин отреагировал на переговоры Александра Кокорина с «Сочи».
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