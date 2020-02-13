Кокорин согласился играть за самую слабую команду РПЛ

Почти месяц за Александра Кокорина боролись несколько футбольных клубов. Теперь футболист принял окончательное решение. Известно, что спортсмен станет выступать за самую слабую команду Российской премьер-лиги — «Сочи». Информацию о переходе некогда одного из самых успешных нападающих подтвердил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — цитирует Ротенберга Starhit.

В настоящий момент «Сочи» находится на последней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Из 18 матчей команда победила только в трех.

После освобождения Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии по УДО осенью 2019 года фанаты были уверены — спортивные карьеры их кумиров подошли к концу. Однако оба футболиста наши для себя «место под солнцем». Кокорин — в «Сочи», Мамаев — в «Ростове».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Василий Уткин отреагировал на переговоры Александра Кокорина с «Сочи».