Три человека погибли при пожаре в Кургане

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Нюра Незванова
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В результате возгорания в жилом доме тяжелые травмы получил ребенок.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Вконтакте @inckrgn

Три человека стали жертвами пожара в Кургане. Возгорание произошло в жилом доме на улице Чернореченская д. 59.

Также среди пострадавших — ребенок. Его в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работают экстренные службы города. Причины возгорания выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троих детей госпитализировали после пожара в запертой квартире в Иркутске.

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