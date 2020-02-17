Три человека погибли при пожаре в Кургане
В результате возгорания в жилом доме тяжелые травмы получил ребенок.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Вконтакте @inckrgn
Три человека стали жертвами пожара в Кургане. Возгорание произошло в жилом доме на улице Чернореченская д. 59.
Также среди пострадавших — ребенок. Его в тяжелом состоянии доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работают экстренные службы города. Причины возгорания выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троих детей госпитализировали после пожара в запертой квартире в Иркутске.
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