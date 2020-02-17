Троих детей госпитализировали после пожара в запертой квартире в Иркутске

Трое детей госпитализированы после пожара в девятиэтажном доме на улице Маршала Конева в Иркутске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС, пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже здания, после чего огонь охватил другие квартиры и подъезд.

Все трое пострадавших детей — девочка 12 лет и мальчики пяти и восьми лет — были заперты в квартире, где был зафиксирован очаг возгорания. Их спасли экстренно прибывшие на место сотрудники МЧС.

«Дети были сильно напуганы и плакали. Одного из мальчиков спасли по лестнице через окно квартиры, еще двоих детей в это же время вынесли через подъезд с помощью спасательных устройств», — цитирует ТАСС начальника караула пожарно-спасательной части № 4 города Иркутска Алексея Унжакова.

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