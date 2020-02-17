Яркий дебют Александра Кокорина в составе футбольного клуба «Сочи» прокомментировал в интервью 5-tv.ru пресс-атташе команды Алексей Груднев.

Он подтвердил, что подписание контракта с футболистом «Зенита» состоялось буквально за час до начала товарищеского матча с московским «Динамо», тогда же Кокорин узнал, что выйдет на поле. Форвард вступил в игру во втором тайме, забил два мяча, третий отправился в ворота соперников с его подачи.

«Команда проигрывала 0:1, выиграла 3:1. Естественно, все остались довольны», — сказал Груднев.

По его словам, это вторая победа команды на сборах, но первая такая яркая и волевая, поэтому в клубе все рады, что история с переходом Кокорина в «Сочи» закончилась и Александр может, наконец показывать игру на футбольном поле.

«Он как-то сразу вошел в игру, то есть, он понимал, что он уже выйдет во втором тайме, и вторым касанием он уже мяч в ворота отправил. Я единственно удивился, что он как будто бы играл с этими футболистами всю жизнь, вот настолько было взаимопонимание хорошее. И сам Александр — я у него спросил — говорит, что с кем-то он пересекался, с кем-то нет — это футбол…» — рассказал пресс-атташе «Сочи».

Груднев отметил, что сейчас команда на последнем месте в турнирной таблице, но в ней собраны хорошие мастера — и Кристиан Нобоа, и Никита Бурмистров — игроки, которые играли в Премьер-Лиге и в Лиге чемпионов.

«Разумеется для Александра важно, чтобы партнеры по команде были, скажем так, опытные. Потому что футбол — это командная игра, и нужно, чтобы кто-то поддержал. Один в поле — не воин, как говорится…» — добавил Груднев.

Финансовые условия перехода Кокорина в сочинский клуб пресс-атташе озвучить отказался. Сказал лишь, что Александр выйдет на поле в составе команды 12 раз. После этого он должен вернуться в «Зенит», где и будут решать его дальнейшую судьбу.

«Фактически можно так сказать — контракт до конца сезона. Просто физически у нас 12 матчей осталось, то есть он больше никак не сыграет, какие-то товарищеские только если», — сказал пресс-атташе ФК «Сочи».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официально об аренде Александра Кокорина футбольным клубом «Сочи» было объявлено 21 января, но футболист до последнего не хотел покидать петербургский «Зенит, за что был переведен в «Зенит-2». Ситуация разрешилась только 17 февраля.