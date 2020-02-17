Дебют состоялся: Кокорин забил свой первый гол за «Сочи» через 6 минут после выхода на поле
На 51-й минуте товарищеского матча футболист сравнял счет с «Динамо».
Фото: Instagram @pfcsochi
Товарищеский матч между РПЛ — «Сочи» и «Динамо» (Москва) прошел 17 февраля.
Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Однако сразу после перерыва дебютант Александр Кокорин, вышедший на поле под 91-м номером, на 51-й минуте сравнял счет, сообщает сайт 78.ru.
Матч завершился победой «Сочи» — 3:1, причем второй мяч в ворота соперников был забит с подачи Кокорина.
Напомним, о переходе Кокорина из «Зенита» в сочинский клуб стало известно незадолго до начала игры. Форвард заменил бывшего игрока сине-бело-голубых Дмитрия Полоза.
Официально об аренде игрока сообщили еще 21 января, но спортсмен до последнего не желал уходить из петербургского клуба, за что был переведен в «Зенит-2». Ситуация разрешилась только 17 февраля.
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