Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что нападающий команды Александр Кокорин переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/20.

«"Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее, после того как генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что Кокорин будет выступать за краснодарскую команду до конца текущего сезона, футболист с капитанской повязкой в составе «Зенита» принял участие в товарищеском матче петербургского клуба с командой «Аль-Увайнах». Во время игры спортсмен забил в ворота соперников два гола. Матч закончился со счетом 10:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Сочи», и объяснил наличие капитанской повязки на его руке в матче с катарской сборной. Он признал, что Кокорин может усилить петербургский клуб и команда ему доверяет.