«Внезапный обморок»: Дибров прокомментировал свою госпитализацию

Журналист Дмитрий Дибров прокомментировал информацию о своей госпитализации в Боткинскую больницу Москвы. По словам телеведущего, с ним сейчас уже все нормально.

«Да, вы представляете, внезапный обморок. А как же, конечно (едет на обследование — Прим. ред.) <...>Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. <...>Так бывает, спазм какой-то», — рассказал Дибров, добавив, что врачи «немедленно похлопотали о его здоровье».

По словам телеведущего, для установления причины потери сознания, ему надлежит обследоваться.

Дмитрию Диброву стало плохо в кафе кинотеатра «Октябрь». Журналист был на премьерном показе фильма «На Луне» Егора Кончаловского. Перед тем как потерять сознание журналист общался со своим коллегой Леонидом Якубовичем. Об этом сообщает KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве.