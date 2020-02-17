«Внезапный обморок»: Дибров прокомментировал свою госпитализацию
Телеведущему стало плохо в кафе кинотеатра «Октябрь».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Журналист Дмитрий Дибров прокомментировал информацию о своей госпитализации в Боткинскую больницу Москвы. По словам телеведущего, с ним сейчас уже все нормально.
«Да, вы представляете, внезапный обморок. А как же, конечно (едет на обследование — Прим. ред.) <...>Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. <...>Так бывает, спазм какой-то», — рассказал Дибров, добавив, что врачи «немедленно похлопотали о его здоровье».
По словам телеведущего, для установления причины потери сознания, ему надлежит обследоваться.
Дмитрию Диброву стало плохо в кафе кинотеатра «Октябрь». Журналист был на премьерном показе фильма «На Луне» Егора Кончаловского. Перед тем как потерять сознание журналист общался со своим коллегой Леонидом Якубовичем. Об этом сообщает KP.RU.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве.
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