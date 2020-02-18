Завершилась эпопея с трудоустройством скандально известного футболиста Александра Кокорина. Петербургский «Зенит» сдал его в аренду клубу «Сочи». Пока до конца сезона, очевидно, чтобы нападающий восстановил форму. А с ней, судя по всему, все в порядке.

На товарищеском матче в Турции Кокорин забил свой первый мяч за новую команду через шесть минут после выхода на поле. И уже в конце матча игрок под номером 91 отличился вновь — еще один гол. Встреча «Сочи» с московским «Динамо» завершилась со счетом 3:1.

«Приятно играть в атаку, такое ощущение что давно… ну, не то что давно, пару месяцев тренируюсь с ребятами. Пас. То есть, мало таких ошибок было. Приятная игра, хороший результат, ну и мы все довольны», — заявил Александр после игры.

Официальный дебют Кокорина в составе «Сочи» может состояться 1 марта, когда его команда в матче чемпионата России на домашнем стадионе «Фишт» встретится с тульским «Арсеналом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-атташе ФК «Сочи» прокомментировал дебют Кокорина.