Растят космонавта? Муж Эшли Грэм что есть силы укачивает новорожденного сына
Общение отца и его наследника выглядит как настоящая проверка на прочность вестибулярного аппарата малыша.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham, @mrjustinervin
Эшли Грэм с мужем месяц назад впервые стали родителями. Пара вовсю наслаждается новым статусом. Но пока сама модель обсуждает с поклонниками сложности материнства, ее супруг, кажется, превращает процесс общения с ребенком в бесконечное развлечение.
На своей странице в Instagram Грэм опубликовала короткий ролик, на котором ее возлюбленный — видеооператор Джастин Эрвин — укачивает крошечного сына. Малыш лежит в специальной люльке, а отец интенсивно раскачивает ее, ударяя ладонями по краям приспособления.
Мальчик вместе со своим ложем движется по внушительной для новорожденного амплитуде. Но кроха, кажется, привык и не к таким развлечениям с молодым папой — за время «убаюкивания» он не проронил ни единого звука. Кажется, с вестибулярным аппаратом у наследника модели проблем не будет никогда.
Не совсем понятно, доволен ли таким досугом ребенок, но Джастин в полном восторге. Он пританцовывает и даже что-то напевает в процессе общения с сыном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм показала растяжки на животе после родов.
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