«Спасибо, что делишься!» — Эшли Грэм показала растяжки на животе после родов
Окунувшись в материнство, модель поняла, что общество никак не готовит женщин к тому, что ждет их после рождения детей.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм показала, как выглядит ее тело после родов. Модель plus-size поделилась снимком своего живота с растяжками.
На фото, которое молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram, она стоит обнаженной, прикрывая грудь рукой. Низ живота Грэм покрыт лиловыми полосами — месяц назад Эшли впервые стала мамой, а растяжки появились за время беременности.
Поклонники поддержали решение звезды честно говорить об изменениях, которые происходят с женщинами во время беременности и материнства.
«Ты прекрасна!»
«Это нормально. Надеюсь, однажды общество перестанет стыдить людей за растяжки и шрамы»;
«Я выгляжу точно так же. Спасибо за то, что делишься этим!» — высказались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм оголила грудь в кафе, чтобы покормить ребенка.
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