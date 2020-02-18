«Спасибо, что делишься!» — Эшли Грэм показала растяжки на животе после родов

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Анастасия Игонина
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Окунувшись в материнство, модель поняла, что общество никак не готовит женщин к тому, что ждет их после рождения детей.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм показала, как выглядит ее тело после родов. Модель plus-size поделилась снимком своего живота с растяжками.

На фото, которое молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram, она стоит обнаженной, прикрывая грудь рукой. Низ живота Грэм покрыт лиловыми полосами — месяц назад Эшли впервые стала мамой, а растяжки появились за время беременности.

Поклонники поддержали решение звезды честно говорить об изменениях, которые происходят с женщинами во время беременности и материнства.

Instagram @ashleygraham

«Ты прекрасна!»

«Это нормально. Надеюсь, однажды общество перестанет стыдить людей за растяжки и шрамы»;

«Я выгляжу точно так же. Спасибо за то, что делишься этим!» — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм оголила грудь в кафе, чтобы покормить ребенка.

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