Четверо москвичей попались на краже техники из товарных поездов

Четверых жителей столицы задержали по подозрению в кражах техники из контейнеров грузовых поездов на территории Московской и Смоленской областей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, предварительная сумма ущерба от действий предполагаемых злоумышленников может превышать шесть миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемые запрыгивали на платформу «товарняка», вскрывали контейнеры и выбрасывали на железнодорожное полотно коробки с бытовой техникой и гаджетами. В частности, под Смоленском предполагаемые злоумышленники похитили 94 ноутбука общей стоимостью более двух миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении кражи задержаны четверо жителей Западного округа столицы. Следователем линейного отдела МВД России на станции Смоленск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ „Кража“», — сказала Ирина Волк.

Представитель МВД добавила, что во время обысков в квартирах подозреваемых и оборудованных тайниках была обнаружена часть похищенных ноутбуков. Помимо прочего, оперативники изъяли и другую бытовую технику, которая предположительно была похищена аналогичным путем.

«Предположительно, фигуранты могут быть причастны к шести противоправным деяниям, ущерб от которых, по предварительной оценке, превышает шесть миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.

В настоящий момент трое задержанных находятся под арестом. Четвертый подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.