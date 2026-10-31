Набросился на судей? Министр юстиции Польши обвинил президента в нападении

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Видеозаписи ночного происшествия уже появились в интернете.

Фото, видео: Reuters/Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc; x.com/Maciejberek; 5-tv.ru

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Тема:
Госпереворот в Польше

Генпрокурор Польши Журек назвал поведение Навроцкого в суде недопустимым

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что президент страны Кароль Навроцкий вел себя недопустимо, когда пытался пройти в здание Конституционного суда. Об этом он сказал телеканалу TVN24.

По словам Журека, на появившихся в интернете видеозаписях видно, как глава государства проталкивается через людей, находившихся у входа в суд.

«Я был крайне обеспокоен поведением президента, потому что мы видели видео, которые сегодня появились в интернете, и я надеюсь, что прокуратура примет меры, потому что недопустимо, чтобы человек, защищенный президентским иммунитетом, вел себя таким образом — врывался и нападал на судей», — заявил министр.

Журек также заявил, что действия президента способствуют дальнейшему обострению ситуации.

Сам Кароль Навроцкий назвал произошедшее в Конституционном суде силовым захватом государственного учреждения.

В Польше разгорелся политический кризис вокруг Конституционного трибунала, разделивший сторонников премьера Дональда Туска и президента Кароля Навроцкого. В связи с этим 30 октября здание суда взяли под охрану силовики. Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву, чтобы лично приехать к учреждению. На входе его пытались остановить: президента толкали и хватали за пиджак, однако ему все же удалось пройти внутрь.

Разногласия возникли из-за назначения новых судей и преобразований в судебной системе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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