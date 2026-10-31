Тайная семья, о которой никто не знал? Что скрывал Сергей Соседов

Подруга Сергея Соседова отвергла слухи о тайной семье критика

После смерти Сергея Соседова вокруг его имени появились новые слухи. Кто-то заговорил о тайной семье, кто-то заподозрил преступление. Подруги критика рассказали Woman.ru о его личной жизни и последней переписке, а мать поделилась тем, что думает о его гибели.

Одной из самых обсуждаемых историй стала версия о тайной семье критика. Поводом для нее послужила молодая женщина с ребенком, которую заметили возле могилы Сергея после похорон. В интернете тут же начали гадать, кем она могла приходиться журналисту и почему раньше о ней никто не знал.

Однако близкая подруга Соседова Ольга Зарубина не поверила в существование тайной жены и ребенка. В беседе с Woman.ru она заявила, что Сергей Васильевич не был человеком, который стал бы скрывать от друзей столь важную часть своей жизни.

«Я поэтому не верю в тайную жену с ребенком. Это же хайп! Все хотят узнать, что же случилось с Сережей, читают про него, заходят по ссылкам. И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал», — заявила Зарубина.

Но разговоры о личной жизни — не единственное, что продолжает волновать знакомых журналиста. Для Дарии Песковой-Остер, еще одной близкой подруги критика, гораздо важнее воспоминание, которое теперь невозможно перечитать без боли. Женщина рассказала Woman.ru о последней переписке с Сергеем.

«Времени у нас много»

Незадолго до поездки Соседова в Якутию друзья собирались встретиться. Но Дария заболела и предупредила об этом Сергея. Он не стал торопить ее с встречей, пожелал выздоровления и предложил увидеться, когда она поправится.

«Дашенька, конечно, выздоравливай. Как только поправишься, встретимся. Времени у нас много», — написал критик.

Тогда эта фраза не казалась чем-то особенным. Впереди, как думали друзья, было еще немало возможностей увидеться, поговорить и провести время вместе. Теперь же слова о том, что времени много, звучат совсем иначе. Встреча так и не состоялась.

Дария также высказалась о предположениях, будто гибель Соседова могла быть неслучайной. Она не согласилась с подобными версиями и отдельно прокомментировала заявления продюсера Леонида Дзюника. По словам женщины, у него не могло быть каких-либо дополнительных подробностей произошедшего, поскольку о трагедии Дзюник узнал от нее самой.

Что произошло в гостинице

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Во время пребывания в гостинице критик упал с лестницы, ударился затылком и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь.

Журналиста доставили в больницу, где врачи провели операцию продолжительностью около трех часов. Однако травма оказалась смертельной. У Соседова диагностировали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Мать критика Антонина не поверила в версию о возможном убийстве. В разговоре с корреспондентами «МК» женщина заявила, что считает произошедшее несчастным случаем. Она предположила, что у сына могло резко упасть давление, из-за чего он потерял сознание и сорвался с лестницы. По словам Антонины, подобные перепады давления случались и у нее самой.

Женщина также прокомментировала слухи о возможном конфликте сына с влиятельными людьми. Она не увидела в этой версии убедительных оснований. Сергей только приехал в Нерюнгри, а конкурс, ради которого он отправился в Якутию, еще даже не начался.

«Пишут, что, может, какие-то козни от кого-то, от чего-то. Но ведь человек только приехал. Еще и начала конкурса не было никакого. Сережу так все любили», — отметила Антонина.

При этом мать не стала утверждать, что знает все обстоятельства гибели сына. Она выразила надежду, что следователи тщательно разберутся в произошедшем, и обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Глава Следственного комитета действительно потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти Соседова. Следователям поручили проверить, соблюдались ли требования безопасности в гостинице Нерюнгри, где критик упал с лестницы.

В пресс-службе СК сообщили, что доклад должен представить руководитель следственного управления ведомства по Республике Саха — Якутия Владимир Кондратенко.

Тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву вечером 28 сентября. Самолет приземлился в столичном аэропорту в 21:30, после чего останки встретили сотрудники ритуальной компании.

Прощание с критиком состоялось 30 сентября. По информации публикаций о церемонии, проводить его пришли более 200 человек — родные, друзья, коллеги, артисты и поклонники. После этого Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области, рядом с отцом. Такое решение приняла его мать Антонина Петровна.

С оформлением документов на подзахоронение семье пришлось столкнуться с трудностями. Родственники не могли найти свидетельство о рождении Сергея, без которого в МФЦ не выдавали необходимые бумаги. Позднее вопрос удалось урегулировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому может достаться наследство Сергея Соседова. После смерти критика осталось несколько объектов недвижимости.

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