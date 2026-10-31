«Давным-давно забытые»: какие звезды остались без новогодних корпоративов

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 485 0

Сергей Дворцов перечислил исполнителей, которые, по его оценке, уступают более популярным коллегам в борьбе за частные заказы.

Какие звезды остались без корпоративов в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Дворцов перечислил звезд, которые остались без новогодних корпоративов

Не все российские знаменитости одинаково востребованы на корпоративах. Пока одни исполнители получают множество приглашений на частные мероприятия, другие, несмотря на прежнюю популярность, остаются без значительного количества заказов. О том, кто пользуется спросом у организаторов, а кто постепенно теряет позиции, рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, среди наиболее востребованных артистов сейчас выделяются группа «Комбинация», коллектив t.A.T.u., певица Надежда Кадышева и Ваня Дмитриенко.

В число популярных исполнителей Дворцов также включил Катю Лель. Продюсер отметил, что хорошо знаком с представителями ее команды, поэтому имеет представление о концертной активности артистки.

«Много гастролей, много корпоративов в целом, на мероприятия приглашают», — рассказал Дворцов.

Продюсер также упомянул Филиппа Киркорова, который, по его оценке, сохраняет востребованность на рынке частных выступлений.

Однако далеко не все звезды, чьи песни когда-то звучали повсюду, могут похвастаться таким количеством приглашений.

Среди артистов, которые, по мнению Дворцова, сегодня менее востребованы на корпоративах, оказались Лариса Черникова, Татьяна Овсиенко, Алиса Мон и Лика Стар. Эксперт охарактеризовал этих исполнительниц как представителей эстрады, которых публика и заказчики стали вспоминать значительно реже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлениях и гонорарах Ларисы Долиной. Тогда Сергей Дворцов отмечал, что артистка продолжает выступать на частных мероприятиях, хотя последствия квартирного скандала сказались на ее положении в шоу-бизнесе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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