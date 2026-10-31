Не порча: Дворцов назвал виновницу бед Долиной

Дворцов обвинил Долину в ее собственных бедах

Народная артистка России Лариса Долина сама создала ситуацию, из-за которой столкнулась с масштабной волной критики, а объяснять происходящее мистическим воздействием не стоит. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, причина затянувшегося скандала заключается не в предполагаемой порче, а в действиях самой исполнительницы, прежде всего связанных с резонансной историей вокруг ее квартиры.

«По поводу Ларисы Александровны Долиной, я могу сказать, там никакая не порча. Просто сам человек на себя порой бывает накидывает много лишнего», — заявил продюсер.

Дворцов считает, что именно квартирная история стала одной из главных причин негативного отношения к певице. По его оценке, последствия этого конфликта продолжают отражаться на репутации артистки даже после завершения судебных разбирательств.

«Соответственно, за ней тянется шлейф хейта. Данные вопросы квартиры, да, это, как говорится, все, что связано с долями, да наверное, она сама себя просто загнала вот в данную яму и пытается оттуда вылезти», — отметил он.

При этом продюсер не считает положение Долиной безвыходным. По его словам, певица предпринимает попытки справиться с последствиями скандала, хотя восстановление прежнего отношения публики дается ей непросто.

«Да, безусловно, у нее это получается, получается, конечно, с большим трудом, но тем не менее, это дает о себе, собственно, знать», — добавил Дворцов.

Почему Долина заговорила о порче

Поводом для обсуждения стали недавние высказывания самой певицы. На презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» Долина призналась, что устала от многочисленных негативных комментариев в свой адрес.

Артистка рассказала, что постоянная травля создала у нее ощущение, будто происходящее связано с порчей. При этом отвечать на бесконечную критику она больше не хочет.

Ранее исполнительница также сообщила об отмене нескольких концертов, запланированных до конца 2026 года. Позднее ее представитель Сергей Пудовкин уточнил, что выступления перенесены на 2027 год.

Квартирный скандал, который преследует певицу

История началась летом 2024 года, когда Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Под воздействием аферистов исполнительница продала квартиру в московских Хамовниках и передала злоумышленникам полученные деньги вместе с личными сбережениями.

Впоследствии певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Первоначально судебные решения были вынесены в ее пользу, однако ситуация получила широкий общественный резонанс.

В центре конфликта оказалась покупательница недвижимости Полина Лурье, которая приобрела жилье, но столкнулась с невозможностью в него заселиться.

В декабре 2025 года Верховный суд России отменил предыдущие решения. В январе 2026 года квартира окончательно перешла к Лурье.

Скандал вызвал многочисленные обсуждения в социальных сетях. Пользователи критиковали певицу, создавали мемы и ироничные публикации, а саму историю стали связывать с проблемами добросовестных покупателей недвижимости.

По мнению Сергея Дворцова, именно эти события продолжают влиять на отношение публики к артистке. Он убежден, что Долиной приходится преодолевать последствия собственных решений, а не бороться с мистической силой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер предложил создать комитет по защите знаменитостей от оскорбительных мемов. Тогда Дворцов поддержал инициативу представителей Долиной проверять публикации, которые могут унижать честь и достоинство артистов.

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