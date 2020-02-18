Что известно о состоянии госпитализированного Дмитрия Диброва

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Журналисту стало плохо на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Накануне вечером, на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», 60-летний журналист внезапно потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в клинику.

Сейчас Дибров чувствует себя лучше. По его собственным словам, он мог бы уйти из больницы, но решил остаться, чтобы пройти полное обследование.

«Врачи, конечно, уже похлопотали. Ну, ничего страшного, в 60 лет каждый имеет право на обморок», — сказал Дмитрий Дибров, телеведущий, журналист.

Как стало известно, Дмитрий Дибров останется под наблюдением медиков еще сутки. Кроме этого представители журналиста опровергли информацию о том, что у телеведущего случился эпилептический припадок. Об этом ранее сообщили некоторые СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дибров пробудет в больнице до вторника.

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