Что известно о состоянии госпитализированного Дмитрия Диброва
Журналисту стало плохо на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Накануне вечером, на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», 60-летний журналист внезапно потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в клинику.
Сейчас Дибров чувствует себя лучше. По его собственным словам, он мог бы уйти из больницы, но решил остаться, чтобы пройти полное обследование.
«Врачи, конечно, уже похлопотали. Ну, ничего страшного, в 60 лет каждый имеет право на обморок», — сказал Дмитрий Дибров, телеведущий, журналист.
Как стало известно, Дмитрий Дибров останется под наблюдением медиков еще сутки. Кроме этого представители журналиста опровергли информацию о том, что у телеведущего случился эпилептический припадок. Об этом ранее сообщили некоторые СМИ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дибров пробудет в больнице до вторника.
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