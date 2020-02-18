Дибров пробудет в больнице до вторника
Об этом сообщил представитель журналиста Табриз Шахиди.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущий Дмитрий Дибров, госпитализированный в Боткинскую больницу накануне вечером, пробудет под наблюдением врачей до вторника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя журналиста Табриза Шахиди.
При этом помощник 60-летнего телеведущего опроверг информацию об эпилептическом припадке, распространенную некоторыми СМИ.
Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре «Октябрь», куда телеведущий прибыл на премьерный показ фильма «На Луне» Егора Кончаловского. Помощь ему оказал коллега по цеху Леонид Якубович.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как поклонников популярного журналиста успокоила супруга Диброва Полина.
Нашли ошибку?