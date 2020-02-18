Угонщик автомобиля у «Короля Мерседесов» задержан в Подмосковье

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Василий Заика
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Блогер Людвиг Байсер заявил в полицию об угоне машины в новогоднюю ночь.

Фото: Instagram @ludvig_bayser

Угонщик автомобиля у блогера Людвига Байсера, известного общественности как «Король Мерседесов», задержан в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, им оказался 22-летний житель города Монино.

Молодой человек полностью признал вину в содеянном. С него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Людвиг Байсер заявил в полицию об угоне автомобиля марки Mercedes-Benz Viano в новогоднюю ночь. Мужчина рассказал стражам порядка, что его у станции метро «Красные ворота» ограбили неизвестные, угрожая ножом. Они якобы забрали у блогера ключи от автомобиля, принадлежавшего его знакомой.

В ходе проверки полицейские только частично подтвердили слова «Короля Мерседесов». Хозяйка автомобиля сообщила, что у нее действительно угнали машину, но произошло это в одном из ресторанов на улице Садовая-Спасская. Там у Байсера возникла ссора с неизвестным на национальной почве, в ходе которой последний схватил со стола ключи от упомянутого Mercedes-Benz и уехал в неизвестном направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что угнанный у знакомой «Короля Мерседесов» автомобиль нашли в Подмосковье.

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