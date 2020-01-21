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Угнанный у знакомой «Короля Мерседесов» автомобиль нашли в Подмосковье

, 12:31 | Игорь Рязов Видео 95

По предварительной информации, предполагаемый угонщик не справился с управлением Mercedes-Benz и врезался в отбойник.

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Фото, видео: Instagram @ludvig_bayser; 5-tv.ru

Блогер Людвиг Байсер, известный как «Король мерседесов», заявил в полицию об угоне автомобиля марки Mercedes-Benz Viano в новогоднюю ночь. 5-tv.ru узнал подробности скандального преступления.

Утром 1 января Байсер был доставлен в отделение полиции. Он сообщил, что его у станции метро «Красные ворота» ограбили неизвестные, угрожая ножом. Они якобы забрали у блогера ключи от автомобиля Mercedes-Benz Viano, принадлежавшего его знакомой.

В ходе проверки полицейские только частично подтвердили слова Байсера. Хозяйка автомобиля сказала, что у нее действительно угнали машину, но произошло это в одном из ресторанов на улице Садовая-Спасская.

Там у Байсера возникла ссора с неизвестным на национальной почве, в ходе которой последний схватил со стола ключи от упомянутого Mercedes-Benz и уехал в неизвестном направлении.

Позднее автомобиль был обнаружен в Московской области. Полицейские пришли к выводу, что водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Сейчас Mercedes-Benz Viano находится на стоянке во внутреннем дворе одного из отделений МВД Москвы. Хозяйка машины оценила ущерб в три миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после обращения в полицию «Король мерседесов» попросил не проводить проверку по его заявлению о вооруженном ограблении. При этом спустя девять дней он обратился к правоохранителям с жалобой на то, что якобы напавший на него гражданин повредил ему крыло машины.

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