США планируют снять санкции с РФПИ ради поставок дизеля

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Администрация Трампа обсуждает этот вопрос, однако для полной отмены Москва должна выполнить одно условие.

Когда США снимут санкции с России

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти США рассматривают вариант ослабления ограничений, введенных против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вопрос уже изучают в Белом доме. Об этом сообщает агентство The New York Times.

Издание пишет, что Москва настаивает на смягчение санкций в рамках переговорного процесса по экспорту дизельного топлива в США. Российская сторона предлагает задействовать РФПИ в качестве координатора поставок и урегулирования платежных механизмов.

Ключевую роль играет глава Фонда и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Известно, что он принимает активное участие в диалоге с Вашингтоном. В агентстве отметили, что контакты между Вашингтоном и Москвой — это часть работы по нормализации двусторонних отношений и поиску путей урегулирования украинского конфликта.

Американский источник газеты отметил, что посредничество Дмитриева положительно влияет на переговорный процесс. При этом в Минфине США добавили, что операции по экспорту ресурсов уже разрешены в рамках действующих исключений, а для окончательной отмены санкции РФПИ должен обосновать, что причины их введения утратили силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитриев сообщил о планах Москвы и Вашингтона по организации совместных проектов. В их числе — работа по дата-центрам с использованием мощностей российских АЭС и сотрудничество в Арктике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

1:17
Не заплатил — останешься без машины: должников будут искать камеры
1:15
Россия стала мировым лидером по числу санкций: сколько ограничений уже ввели
1:05
Выборы в тупике: Нетаньяху победил, но мандатов для правительства не хватает
0:56
Поцеловались при всех: Анна Чиповская больше не скрывает нового возлюбленного
0:47
«Отрубим руки, уши и головы»: Кличко пригрозил коррупционерам расправой
0:46
Россию может накрыть аномально холодная зима: что насторожило иностранных ученых

Сейчас читают

«Отрубим руки, уши и головы»: Кличко пригрозил коррупционерам расправой
Мог изнасиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео