Украинская певица Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, выложила в Instagram пикантные фото в купальнике со своего отдыха на Бали. На снимках девушка принимает различные позы из йоги, демонстрируя гибкость тела. Необычная картина по-настоящему взбудоражила фолловеров артистки.

Instagram @alyona.alyona.official

«Какая же ты нереально крутая!»

«Бомба!»

«Уххх какая!»

«Сссссочная!» — писали они в комментариях.

28-летняя Alyona Alyona обрела популярность совсем недавно. Ее песня «Пушка», выпущенная весной 2019 года, стала настоящим хитом. Вскоре певица записала несколько треков при участии Monatik и Jamala. Затем — популярную музыкальную композицию Comment Out с Александром Гудковым.

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