«Сочная!» — певица Alyona Alyona впечатлила поклонников откровенными фото с Бали
Фанаты звезды шоу-бизнеса по достоинству оценили ее пышные формы.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Украинская певица Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, выложила в Instagram пикантные фото в купальнике со своего отдыха на Бали. На снимках девушка принимает различные позы из йоги, демонстрируя гибкость тела. Необычная картина по-настоящему взбудоражила фолловеров артистки.
«Какая же ты нереально крутая!»
«Бомба!»
«Уххх какая!»
«Сссссочная!» — писали они в комментариях.
28-летняя Alyona Alyona обрела популярность совсем недавно. Ее песня «Пушка», выпущенная весной 2019 года, стала настоящим хитом. Вскоре певица записала несколько треков при участии Monatik и Jamala. Затем — популярную музыкальную композицию Comment Out с Александром Гудковым.
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