Ирина Шейк станцевала «горячий» тверк в мини-платье на шумной вечеринке

Ирина Шейк поразила подписчиков «горячим» видео с шумной вечеринки. На опубликованных в Instagram кадрах супермодель танцует в окружении толпы мужчин. Сексуальные движения манекенщицы довели аудиторию буквально до экстаза. Молодые люди кричали, свистели, улюлюкали и всячески поддерживали раскрепощенную танцовщицу.

«После вечеринки с парнями», — подписала пост знаменитость.

Instagram @irinashayk

Поклонники 34-летней Ирины Шейк пришли в восторг от жарких танцев кумира. Всего за несколько часов ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. Под публикацией фанаты оставили любимице около двух тысяч восхищенных комментариев.

«Просто бомбита»;

«Если бы не увидела лицо Ирчи, то подумала бы, что это порно»;

«Просто огонь!»

«Королева, ты — лучшая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк в сверкающей кольчуге снялась в ролике с гигантским питоном.