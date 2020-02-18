Ирина Шейк станцевала «горячий» тверк в мини-платье на шумной вечеринке
34-летняя модель буквально «взорвала» танцпол.
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Фото, видео: Instagram @irinashayk
Ирина Шейк поразила подписчиков «горячим» видео с шумной вечеринки. На опубликованных в Instagram кадрах супермодель танцует в окружении толпы мужчин. Сексуальные движения манекенщицы довели аудиторию буквально до экстаза. Молодые люди кричали, свистели, улюлюкали и всячески поддерживали раскрепощенную танцовщицу.
«После вечеринки с парнями», — подписала пост знаменитость.
Поклонники 34-летней Ирины Шейк пришли в восторг от жарких танцев кумира. Всего за несколько часов ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. Под публикацией фанаты оставили любимице около двух тысяч восхищенных комментариев.
«Просто бомбита»;
«Если бы не увидела лицо Ирчи, то подумала бы, что это порно»;
«Просто огонь!»
«Королева, ты — лучшая!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк в сверкающей кольчуге снялась в ролике с гигантским питоном.
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