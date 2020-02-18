Оззи Осборн отменил прощальные гастроли из-за болезни Паркинсона

Американская часть турне Оззи Осборна No More Tours II («Никаких больше туров II») отменена по состоянию здоровья певца. На своей странице в Facebook шок-рокер опубликовал официальное заявление для поклонников.

В тексте отмечается, что исполнитель отправится на лечение болезни Паркинсона в Швейцарию. Курс начнется в апреле и продлится до двух месяцев. Из-за этого намеченные на май концерты в США не состоятся.

«Я не хочу начинать тур, а потом отменять шоу в последний момент, это несправедливо по отношению к фанатам. Я бы предпочел, чтобы им вернули деньги сейчас, и чтобы эти люди были первыми в очереди, когда я возобновлю выступления», — написал исполнитель.

Тур должен был начаться концертом 27 мая в Атланте, штат Джорджия. Всего бывший лидер Black Sabbath запланировал 17 выступлений в городах США.

В октябре Осборн из-за проблем со здоровьем отменил европейскую часть прощального тура. Нынешний перенос концертов произошел после январского заявления музыканта о болезни Паркинсона. Слухи о состоянии Оззи появились в прошлом году. Ближайшее выход музыканта на сцену намечен на 23 октября в английском городе Ньюкасл.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оззи Осборн снялся для социального проекта по борьбе с удалением когтей у кошек.