Оззи Осборн отменил прощальные гастроли из-за болезни Паркинсона
Один из основателей Black Sabbath предупредил, что его лечение в Швейцарии не закончится к началу тура.
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Фото, видео: Instagram@ozzyosbourne
Американская часть турне Оззи Осборна No More Tours II («Никаких больше туров II») отменена по состоянию здоровья певца. На своей странице в Facebook шок-рокер опубликовал официальное заявление для поклонников.
В тексте отмечается, что исполнитель отправится на лечение болезни Паркинсона в Швейцарию. Курс начнется в апреле и продлится до двух месяцев. Из-за этого намеченные на май концерты в США не состоятся.
«Я не хочу начинать тур, а потом отменять шоу в последний момент, это несправедливо по отношению к фанатам. Я бы предпочел, чтобы им вернули деньги сейчас, и чтобы эти люди были первыми в очереди, когда я возобновлю выступления», — написал исполнитель.
Тур должен был начаться концертом 27 мая в Атланте, штат Джорджия. Всего бывший лидер Black Sabbath запланировал 17 выступлений в городах США.
В октябре Осборн из-за проблем со здоровьем отменил европейскую часть прощального тура. Нынешний перенос концертов произошел после январского заявления музыканта о болезни Паркинсона. Слухи о состоянии Оззи появились в прошлом году. Ближайшее выход музыканта на сцену намечен на 23 октября в английском городе Ньюкасл.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оззи Осборн снялся для социального проекта по борьбе с удалением когтей у кошек.
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