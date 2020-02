«Не маникюр, а ампутация»: Оззи Осборн против удаления когтей у кошек

Оззи Осборн призывает хозяев домашних кошек отказаться от полного удаления когтей у них. Интеграция с рокером состоялась впервые за всю историю организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными» — Прим.ред.). Об этом написали модераторы на официальном сайте общества.

Удаление когтей у животных хирургическим путем — онихэктомия — не имеет ничего общего с маникюром. Это серьезная операция входит в ТОП-10 болезненных ампутаций. Многие страны, включая Австралию, Англию и Японию, запретили или строго ограничили ветеринаров в выполнении наносящей вред процедуры.

Привлечь внимание к проблеме взялся бессменный лидер группы «Black Sabbath» Оззи Осборн — он выступил против любого удаления когтей у животных. По его мнению, стильная мебель не стоит мучения ни одного домашнего питомца.

Facebook @official.peta

«Если ваша кушетка важнее для вас, чем здоровье и счастье вашей кошки, вы не заслуживаете иметь животное! Купите кошке столб-когтеточку — не калечите их на всю жизнь», — заявил Осборн.

Примечательно, что рок-музыкант не единственный в своей семье, кто отстаивает права животных. Его жена Шарон разоблачала вместе с PETA жестокость меховой индустрии, а дочь Келли снялась в рекламном сериале «Сохрани тюленя», чтобы показать миру, как этих млекопитающих забивают ради меха в Канаде.

По словам специалистов, онихэктомия отрицательно влияет на здоровье и самочувствие домашних любимцев. Без когтей кошки могут начать мочиться и испражняться за пределами лотка в попытке пометить свою территорию. Представители семейства кошачьих могут стать угрюмыми, замкнутыми, раздражительными, агрессивными и непредсказуемыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Канаде объявлено ЧП из-за сильного снегопада.