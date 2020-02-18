СК завершил расследование нескольких эпизодов дела Александра Постриганя

Следственные органы СК РФ по Московской области завершили расследование нескольких эпизодов уголовного дела бывшего главы Клинского района Александра Постриганя. Как стало известно 5-tv.ru, скоро оно будет направлено прокурору.

Обвинительное заключение включает в себя эпизоды, касающиеся превышения служебных полномочий и получения взяток. В скором времени документ должна будет утвердить прокуратура Московской области. После этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Следователи полагают, что экс-глава Клинского района использовал служебное положение для личного обогащения. В общей сложности у него в прошлом году нашли имущества на девять миллиардов рублей. В их числе: почти 1700 объектов недвижимости, четыре элитных автомобиля и крупные суммы наличных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследованием в отношении Александра Постриганя совместно занимались Генеральная прокуратура, ФСБ и СК РФ.