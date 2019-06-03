У экс-главы Клинского района Подмосковья нашли имущества на 9 миллиардов рублей

Генеральная прокуратура уточнила исковые требования к бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постиганю. Совместно с ФСБ и СК РФ ведомство выявило у экс-чиновника незаконно нажитого имущества в общей сложности на девять миллиардов рублей, которые теперь требует взыскать в доход государства.

«В том числе 1 699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе — Прим. ред.), кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре автомобиля, стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что в ходе расследования были обнаружены факты вовлечения в предпринимательскую деятельность сына Постриганя и «активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района». Кроме того, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом продолжила работу по выявлению зарубежных активов Постриганя и близких ему лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Александра Постриганя, задержанного в июне 2018 года, арестовано более 407 объектов недвижимости, четыре элитных автомобиля и еще имущество и наличные на три миллиарда рублей.