У экс-главы Клинского района Подмосковья нашли имущества на 9 миллиардов рублей

Генеральная прокуратура уточнила исковые требования к бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постиганю. Совместно с ФСБ и СК РФ ведомство выявило у экс-чиновника незаконно нажитого имущества в общей сложности на девять миллиардов рублей, которые теперь требует взыскать в доход государства.
Отмечается, что в ходе расследования были обнаружены факты вовлечения в предпринимательскую деятельность сына Постриганя и «активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района». Кроме того, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом продолжила работу по выявлению зарубежных активов Постриганя и близких ему лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Александра Постриганя, задержанного в июне 2018 года, арестовано более 407 объектов недвижимости, четыре элитных автомобиля и еще имущество и наличные на три миллиарда рублей.