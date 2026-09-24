Британские власти не хотят принимать никакие меры для борьбы с нелегальной миграцией, а напротив — ей способствуют, выделяя деньги и размещая приезжих в местных общинах. Вслед за Уэльсом, Северной Ирландией и Шотландией об отделении начали думать другие части страны — вплоть до деревень. Община Пиддингтона дала свой ответ на планы властей по размещению крупного лагеря беженцев неподалеку. Во всем разобралась корреспондент «Известий» Алина Крас.

«Никаких полчищ нелегалов здесь не примут. В открытом письме премьеру Брнему 133 жительницы деревни заявили: они не согласны стать жертвами насилия», — рассказала корреспондент Алина Крас.

Это, конечно, не восстание Уота Тайлера, но максимально четкий сигнал Даунинг-стрит. Новый премьер успел разозлить уже несколько деревень. Жители Пиддингтона готовы идти до конца.

«В нашей деревне спокойно, это хорошее, дружное сообщество. Можно оставлять двери открытыми. Как только мигранты приедут, все изменится. Люди начнут запираться в домах. Родители уже не будут разрешать детям играть на улице», — сказал местный житель Эндрю.

Вся община в сборе — в городском холле. Вместе придумывают, как дать отпор миграционной политике официального Лондона, который окончательно утратил связь с реальной действительностью. Жители даже провели символический референдум — за отсоединение от Британии проголосовали единодушно.

«У нас всего 350 жителей, в том числе 46 детей. В деревне даже нет магазина и паба. Сама мысль о том, что нас никто не спросил, всех потрясла», — сказал представитель муниципального совета Пиддингтона Майкл Никсон.

О чем именно не спросили? Всего лишь о планах размещения более тысячи двухсот беженцев в пустующих казармах, которые тут неподалеку. То есть правительство собирается запустить мигрантов — и будет их как минимум в три раза больше, чем коренных жителей.

«От окраины Пиддингтона до бывшей военной базы — всего полтора километра. И жители каждый раз вздрагивают от одной мысли, что столь малое расстояние будет отделять их от пришельцев — носителей иной культуры, ценностей и картины мира», — рассказала Алина Крас.

Съемки с беспилотника — лучшая иллюстрация масштабов грозящей драмы. Кирпичные домики, а рядом — гигантские казармы бывшей военной базы Бистер.

«Это безумие! На базе нет воды, нет водоснабжения, и власти даже не задумывались об этой проблеме. Электричество — его тоже туда еще нужно провести!» — сказал глава приходского совета Пиддингтона Тим Макнелли.

Вся затея обойдется более чем в миллиард двести миллионов фунтов. Деньги, по старой европейской традиции, вынут из карманов налогоплательщиков.

Но у британского премьера одно на уме. У него во всем виновата Россия.

«Кремль ежегодно тратит больше миллиарда фунтов стерлингов на манипулирование информацией. Речь идет о коварной кампании, которая искажает восприятие наших граждан собственной страны, разжигая рознь и сея отчаяние», — сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

Люди действительно в отчаянии — правда, от грядущего взрыва преступности и страха за женщин, которые систематически подвергаются нападениям со стороны приезжих. Эстафета референдумов запущена. На очереди — еще несколько деревень в Суффолке.

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