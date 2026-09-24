ЦБ предложил полностью возвращать похищенные мошенниками деньги

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Вадим Уваров рассказал о создании способа вернуть деньги.

Россияне смогут вернуть украденные деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Новую схему планируется реализовать в рамках сервиса Национальной системы платежных карт «Добрая воля». Об этом 23 сентября сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью», — сказал представитель регулятора.

Уваров отметил, что сейчас размер возвращаемых пострадавшим средств может быть меньше суммы, которую списали злоумышленники. Такая ситуация, по его словам, вызывает у граждан вопросы, поскольку им может быть непонятен принцип определения размера возмещения.

Банк России обсуждает эту проблему с Национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам похищенные мошенниками денежные средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
84.40
0.33 96.74
0.15
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

2:02
Референдум в британской деревне: местный протестуют против нелегальных мигрантов
1:51
Марк Рютте высказался о будущем единства стран НАТО
1:39
В Непале эвакуируют 17 российских альпинистов с горы Манаслу из-за угрозы лавин
1:28
«Так Бог решил»: Марк Богатырев впервые высказался о разводе с Арнтгольц
1:16
В МВД заявили о двукратном росте налоговых преступлений физлиц в 2026 году
1:03
ЦБ предложил полностью возвращать похищенные мошенниками деньги

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен