Марк Рютте высказался о будущем единства стран НАТО

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Генсек альянса заявил о намеренно размытых правилах пятой статьи альянса.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Пока прибалтийские страны просят у Брюсселя деньги на защиту от беспилотников, генсек НАТО говорит о намеренно размытых правилах применения пятой статьи альянса. В этих условиях, по словам Марка Рютте, противник не понимает, как и когда именно статья будет применяться. При этом противоречия внутри самого блока генсека не волнуют.

«Германия не свернет с намеченного курса. У власти находится коалиция, твердо приверженная реформам. Кого бы ни избрали во Франции, Германии или где-либо еще, мы будем танцевать танго и сделаем все, чтобы сохранить единство альянса», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

По сути, Рютте подтвердил тезис о том, что кто бы ни находился у власти в странах Европы, политика альянса — в том числе антироссийская и направленная на усиление милитаризации — продолжится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европа потратила десять миллиардов евро для нужд ВСУ. 

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