В МВД заявили о двукратном росте налоговых преступлений физлиц в 2026 году

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Число нарушений со стороны организаций выросло на треть.

В МВД заявили о двукратном росте налоговых преступлений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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МВД: число налоговых преступлений физлиц за год выросло в два раза

В России за год вдвое увеличилось число налоговых преступлений, совершенных физическими лицами, и на треть — организациями. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители пресс-службы МВД.

По данным ведомства, в первом полугодии 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован двукратный рост преступлений по статье 198 Уголовного кодекса (УК) РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов»). Число нарушений по статье 199 УК РФ («Уклонение организации от уплаты налогов и взносов») выросло на 34,5%.

В министерстве связали это с мерами по ужесточению контроля за бизнесом. Одной из них должно стать создание федерального реестра подставных лиц, которых используют для ухода от налогов.

«Содержащаяся в реестре информация упростит обмен сведениями, позволит эффективнее пресекать противоправные схемы уклонения от уплаты налогов», — пояснили в МВД.

Кроме того, до 1 марта Федеральная налоговая служба (ФНС) должна разработать механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, а также создать единый подход к выявлению подделки счетов-фактур и деклараций. Региональным управлениям МВД поручено принимать меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД зарегистрировало 56 ложных сообщений о минировании, которыми злоумышленники хотели помешать выборам в 23 регионах. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко.

В дни голосования в 16 регионах возбудили 27 уголовных дел, почти половина связана с ложными сообщениями о терроризме. Также фиксировались попытки атак на участки с применением беспилотников и ракетных обстрелов.

Сорвать выборы не удалось, никто не пострадал. За кампанию сотрудники МВД составили 280 административных протоколов, треть из них — о незаконной агитации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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