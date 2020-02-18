Юрий Чайка обозначил главные проблемы Ингушетии

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка назвал главные проблемы Ингушетии. О них он сообщил во время совещания в Магасе.

«Перейдем к конкретным проблемам республики Ингушетия. О том, насколько большая работа нам предстоит, говорят цифры. Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате, по состоянию на февраль 2020 года, составила 22,3 миллиона рублей в отношении 621 человека», — начал выступление Чайка.

После этого он рассказал, что в Ингушетии насчитывается 194 объекта незавершенного строительства. Объем вложений в них превышает 19 миллиардов рублей. При этом 906 детей-сирот стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Из них за прошлый год жилые помещения получили всего 32 человека.

«Из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ — 7,6 миллиарда рублей», — добавил полпред президента.

По его словам, неплохо обстоят дела в секторе сельского хозяйства республики. Так, объем произведенной в прошлом году продукции составил 10,8 миллиарда рублей. Индекс производства составил 100%.

Во время совещания в Магасе также было заключено соглашение о сотрудничестве, его подписали власти Ингушетии и представители Сбербанка. Цель документа — усилить сотрудничество в области цифровизации экономики и реализации нацпроектов.

«Совместная работа банка и правительства позволит увеличить объемы ВРП и внедрить эффективные цифровые технологии в приоритетные сферы экономики республики: ЖКХ, здравоохранение, образование, строительство, дорожно-транспортную и туристическую, в том числе с использованием механизма ГЧП (государственно-частного партнерства — Прим. ред.)», — сообщил представитель Сбербанка Евгений Титов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что республика Ингушетия расположилась в конце рейтинга российских регионов по качеству жизни.