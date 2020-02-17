Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. При подготовке списка учитывались 70 показателей, отражающих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе выбранных критериев был рассчитан рейтинговый балл, сообщает РИА Новости.

В первую тройку лучших регионов России вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный балл превышает 70. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

Согласно наблюдениям специалистов, регионы, вошедшие в первую десятку лидеров, характеризуются высоким уровнем экономического развития. Аналитики предполагают, что в ближайшие годы они только закрепят свои позиции в списке, поскольку обладают развитой инфраструктурой и высоким потенциалом дальнейшего развития.

В конце списка расположились Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

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